Силуанов рассказал о стоимости доллара при отсутствии бюджетного правила

Глава Минфина подчеркнул, что главной задачей бюджетного правила является обеспечение прогнозируемого курса русской валюты.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). При отсутствии бюджетного правила доллар стоил бы 50 руб., сообщает RT ссылаясь на заявление министра финансов Антона Силуанова.

Несмотря на то, что рубль был бы крепче, любое снижение цены на нефть сказывалось на предпринимателях.

Глава Минфина подчеркнул, что главной задачей бюджетного правила является обеспечение прогнозируемого курса русской валюты.

Это значит, что дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены при цене нефти выше 40 долларов за баррель, направляются в резервы.