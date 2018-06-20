Силуанов рассказал о стоимости доллара при отсутствии бюджетного правила

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). При отсутствии бюджетного правила доллар стоил бы 50 руб., сообщает RT ссылаясь на заявление министра финансов Антона Силуанова.
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