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Фото: Полина Шевчук
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Прокуратура требует наказать виновных в загрязнении почвы после пожара на Автосервисной в Казани, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что 14 мая на улице Автосервисной на территории бывшего завода ЖБИ-3 произошел пожар. Огонь охватил емкости с горючими веществами. В одних находилось 100 кубов толуола, в других – около 40 кубов ацетона, а в третьих – 50 куболитров изобутанола. Площадь пожара составила около ста квадратных метров.
Как выяснила прокуратура, возгорание произошло на производственной базе компании «ПО Меркурий» в тот момент, когда рабочие предприятия сливали из бочек ацетон.
После ЧП сотрудники Минэкологии и природных ресурсов РТ взяли пробы почвы. Анализ показал, что уровень бензола в почве превышает норму почти в 40 раз, а толуола – в 100 раз.
Ущерб, причиненный пожаром и разливом загрязняющих веществ на почву, превысил 370 тысяч рублей.
По итогам проверки в отношении директора ООО «ПО Меркурий» было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь компании-виновнику может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Материалы прокуратуры направлены на рассмотрение в Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
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