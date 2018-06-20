Мария Захарова: Уверена, что болельщики увезут светлые и добрые впечатления о России

Официального представителя МИД РФ обрадовало, что в страну приехало более 2 млн болельщиков.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Официальный представить МИД России Мария Захарова уверена, что зарубежные болельщики «увезут о нашей стране самые светлые и добрые впечатления». Об этом она заявила сегодня на брифинге в формате видеоконференции в Самаре.

«Мы очень рады тем двум с лишним миллионам болельщиков, которые приехали и приедут еще в Россию. Я уверена, знаю, что они увезут о нашей стране самые светлые и добрые впечатления как от приема, так и от организации этого мирового первенства», – сказала спикер.