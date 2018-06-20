Казань посетит японская принцесса

Принцесса Хисако Тамада намерена присутствовать на тренировке сборной Страны восходящего солнца.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Принцесса Хисако Такамадо – почетный председатель Федерации футбола Японии завтра планирует посетить тренировку сборной своей страны на базе казанского футбольного клуба «Рубин».

Встречать сегодня и сопровождать гостью из имперторской семьи будет заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана» Татьяна Ларионова.

«Программа пребывания принцессы Хисако Такамадо может измениться, но на настоящее время известно, что в 11 утра она намерена посетить Национальный музей РТ. После полудня – осмотреть Казанский Кремль. А на тренировке сборной Японии побывает уже ближе к вечеру», – поделилась Татьяна Ларионова.

Известно, что принцесса посещает все игры сборной Японии, начиная с 1998 года. Это первый за сто лет визит в Россию члена императорской семьи Японии. 19 июня она побывала в Саранске, где команда ее страны обыграла колумбийцев со счетом 2:1.

23 июня Хисако Такамадо намерена отправиться в Екатеринбург, где сборная Японии сойдется на поле с командой из Сенегала.