35-летний мужчина с детьми (8 и 12 лет) рыбачили на озере Кундравы в Чебаркульском районе.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Челябинской области перевернулась лодка с двумя детьми, сообщает газета «Известия».

ЧП произошло на озере Кундравы в Чебаркульском районе. 35-летний мужчина с двумя детьми (8 и 12 лет) рыбачили в 200 метрах от берега. По невыясненным пока причинам лодка перевернулась. Один мальчик смог самостоятельно доплыть до берега. Второго спасли рыбаки. Мужчина утонул.

Детей доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребят переохлаждение.

Тело погибшего пока не найдено.

