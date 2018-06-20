Минфин РФ не будет менять минимальную розничную цену на алкоголь в этом году

Будут внесены только технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на установленные минимальные розничные цены на алкоголь.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Министерство финансов России не собирается повышать или менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их», — говорится в сообщении.

Будут внесены только технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на МРЦ, уточнили в министерстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское.