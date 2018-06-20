В Нижнекамске откроется бесплатная школа для бизнесменов «Старт-Фабрика ХI»

Очередной курс для предпринимателей представляет собой образовательную программу для начинающих по созданию бизнеса с нуля.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Нижнекамске стартует третий поток Школы молодого предпринимателя «Старт-Фабрика ХI», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Очередной курс для предпринимателей представляет собой образовательную программу для начинающих по созданию бизнеса с нуля. Наставники каждую неделю будут разбирать бизнес участника изнутри.



У молодых предпринимателей появится возможность получить обратную связь и задать любые вопросы. Организаторы курса также планируют проводить дополнительные выездные мероприятия и hard-задания. Все уроки и тренинги подбираются под запросы участников. Проводят занятия эксперты в своей профессиональной области, у каждого участника будет личный наставник с доходом более 1 млн в месяц. Каждому начинающему предпринимателю на неделю будет выдаваться домашнее задание.



Кроме всех перечисленных преимуществ, молодой бизнесмен обзаведется новыми связями и полезными знакомствами.