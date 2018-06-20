Мария Захарова: Все отмечают, что города ЧМ-2018 переживают особую атмосферу

Официальный представить МИД России поблагодарила сборную нашей страны за «фантастическое ощущение праздника».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Города, которые принимают чемпионат мира по футболу, переживают какую-то особую атмосферу. Об этом в формате видеоконференции на брифинге в Самаре заявила официальный представить МИД России Мария Захарова.

«Все, буквально все, отмечают, что города, которые принимают чемпионат мира по футболу, переживают какую-то особую атмосферу. Я это почувствовала в Москве. Это непередаваемо. Но когда мы читаем о самих себе в зарубежной прессе, хочется задаться вопросом: в одно ли время с автором статьи мы живем?» – сказала спикер.

Захарова призналась, что всегда болеет за красивую игру. «Но когда играет наша сборная, я болею за нее. Спасибо ей большое за то фантастическое ощущение праздника, которое мы вчера получили, – отметила она. – Я проснулась, у меня голос сел от того, как мы болели».