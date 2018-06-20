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Татар-информ

20 июня 2018, 17:14

ПолитикаОбщество

Постпред США поблагодарила Помпео за одобрение выхода из Совета по правам человека

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Никки Хейли ответила на одобрение решения госсекретарем США Майком Помпео на странице в соцсети.

 

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Постпред США при ООН Никки Хейли на своей странице в Twitter выразила благодарность за поддержку ее заявления о выходе Соединенных Штатов из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) госсекретарю Америки Майку Помпео. Об этом сообщает RT, цитируя публичные высказывания американских чиновников.

 

«Спасибо за сотрудничество и поддержку», — ответила Хейли Помпео.

Майк Помпео ранее прокомментировал решение Хейли, подчеркнув, она «потратила больше года», чтобы реформировать СПЧ ООН, однако безуспешно.

«Постпред США при ООН Никки Хейли потратила больше года, пытаясь реформировать совет. Она отстаивала лидерство Соединенных Штатов на многих направлениях», — акцентировал Помпео, охарактеризовав Хейли как человека, который способен продвигать позицию Вашингтона на различных площадках организации.

О том, что США вышли из Совета ООН по правам человека, стало известно сегодня утром. Такой шаг был мотивирован предвзятым отношением Совета к Израилю.

 

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