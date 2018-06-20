ВСУ Украины в ходе наступательных действий продвинулись на 2 км в Донбассе

Самопровозглашенные республики Донбасса уже не раз сообщали о попытках Киева захватить новые территории.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики снова начали наступательные действия в Донбассе, в следствие чего продвинулись на два км рядом с селом Желобок в Луганской области, сообщает РИА Новости.

По заявлению штаба, двухкилометровая полоса обеспечения создана из-за слишком близкого нахождения ополченцев к позициям ВСУ.

Накануне представители ЛНР сообщили, что в результате операции ВСУ жительница села Желобок получила ранение.

В течение последних месяцев со стороны ДНР и ЛНР не раз поступали сообщения о том, что ВСУ пытаются захватить новые территории, что запрещено в рамках Минских соглашений.