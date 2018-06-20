Экодесант высадился в Елабуге

Волонтеры из Казани провели лекции и интерактивные мероприятия для школьников.

(Елабуга, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Елабуге высадился экологический десант. Ученые-экологи совместно с республиканским общественным движением «Татарстан – новый век» в течение этого года выезжали по городам и районам республики с целью привлечения внимания к проблемам экологии.

Делегация экологических волонтеров приехала в Елабужский институт КФУ. Здесь в течение дня с их участием проходили лекции, лабораторные эксперименты и интерактивные мероприятия для детей. Главная тема встречи – защита окружающей среды.

«Одна из целей проекта – помочь тем, кто намерен проводить экологические исследования. Это могут быть педагоги и конечно же школьники. Мы готовы обозначить какие-то интересные темы, помочь методически. Всегда открыты для сотрудничества, в частности, ученые нашего института работают со школьниками со всей республики, при необходимости мы даже готовы приехать и провести исследования», – отмечает заместитель директора Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.

Елабуга стала последним городом в маршруте эковолонтеров, а итог своих поездок по Татарстану организаторы проекта подведут в конце года. Самые активные участники из районов будут приглашены в столицу республики на общереспубликанскую встречу.