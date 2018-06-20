Актер «Бандитского Петербурга» найден мертвым в своей квартире

Соседи актера рассказали, что в последнее время Ароян злоупотреблял спиртным.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Актер Юрий Ароян скончался на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге. Его тело было обнаружено в собственной квартире 20 июня, передает Пятый канал.



Причина смерти не раскрывается. Соседи актера рассказали, что в последнее время Ароян злоупотреблял спиртным. Также в его квартире на Почтамтской улице нашли оружие.



Юрий Ароян известен по ролям в «Бандитском Петербурге», «Агенте национальной безопасности» и «Улицах разбитых фонарей». Также актер снялся во второстепенных ролях в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Макар-следопыт», «Мой друг Иван Лапшин», «Тихое следствие» и других.

3 июня в возрасте 78 лет в Санкт-Петербурге скончался народный артист России Леонид Неведомский. Актер сыграл в сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и других.