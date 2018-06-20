В городские пресс-центры ЧМ-2018 подано 3 тыс. заявок от зарубежных журналистов

Принято решение о продлении срока подачи заявок на аккредитацию в пресс-центры до 11 июля.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В городские пресс-центры ЧМ-2018 для аккредитации подано 10,5 тыс. заявок. 3 тыс. заявок получены от зарубежных журналистов. Об этом в формате видеоконференции на брифинге в Самаре сообщила официальный представить МИД России Мария Захарова.

Спикер отметила, что из-за повышенного интереса и по многочисленным просьбам российских и зарубежных журналистов принято решение о продлении срока подачи заявок на аккредитацию в пресс-центры. Теперь это можно сделать до 11 июля.

Захарова напомнила, что городские пресс-центры созданы специально для представителей средств массовой информации, которые не имеют официальной аккредитации ФИФА, а также для независимых журналистов и блогеров, чтобы они смогли на территории России осветить мероприятия чемпионата мира по футболу.

Пресс-центры открыты в каждом городе-организаторе ЧМ-2018.