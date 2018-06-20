30 команд сразилось в Альметьевске в чемпионате РТ по пляжному волейболу

Девушки играли по круговой системе, остальные команды до двух поражений.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С 16 по 17 июня в Альметьевске состоялся чемпионат Татарстана по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, а также Первенство РТ среди молодежи (юноши и девушки 1999 – 2000 годов рождения), сообщает Федерация волейбола РТ.



В соревнованиях приняли участие 30 команд. Девушки играли по круговой системе, остальные команды до двух поражений. По итогам соревнований первого места среди девушек удостоились Анастасия Кулагина и Аделя Абдуназарова из Альметьевска. Среди женщин первое место досталось Ульяне Лаптевой и Евгении Хасановой из Казани.

Победителями среди юношей стали Адель Каюмов и Никита Ахмадиев (Казань), среди мужчин – также спортсмены из столицы Татарстана Михаил Стакин, Толмаз Хасанов.

Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали.

