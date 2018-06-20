«Ростелеком» предоставил высокоскоростной Интернет для фестиваля киберспорта TNA в Казани

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 18 и 19 июня в «Татнефть Арене» прошел турнир по популярным компьютерным играм CS:GO и Dota 2 с призовым фондом в 200 тысяч рублей. Для проведения онлайн-трансляции соревнований «Ростелеком» организовал интернет-канал емкостью 1 Гбит/сек. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля киберспорта TNA (Tatneft Arena).
«В столице Татарстана активно развивается киберспорт. Фестиваль TNA собрал более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей компьютерных игр. Зная, что успех геймеров напрямую зависит от скорости и стабильности Интернета, мы были рады предоставить организаторам свои оптические каналы связи», − комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов.
Принять участие в соревнованиях смогли все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Чтобы проверить мастерство каждого игрока, организаторы провели турниры в формате «1 на 1».
В фойе «Татнефть Арены» работали площадка виртуальной реальности, тематическая ярмарка, фотозона и фудкорт. Там же прошел косплей-фестиваль на тему компьютерных игр «G — GENERATION».
В октябре 2018 года «Ростелеком» выступит партнером суперфинала серии турниров «Время танков. Битва взводов» в Казани. За чемпионский титул сразятся сильнейшие команды игроков в World of Tanks, победившие на региональных этапах соревнований в Краснодаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге и Курске.
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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в Интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 670 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.
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