Главное
Прокуратура требует наказать виновных в загрязнении почвы после пожара на Автосервисной в Казани

Татар-информ

20 июня 2018, 16:00

Экономика и финансы

«Ростелеком» предоставил высокоскоростной Интернет для фестиваля киберспорта TNA в Казани

Фестиваль TNA собрал более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей компьютерных игр.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 18 и 19 июня в «Татнефть Арене» прошел турнир по популярным компьютерным играм CS:GO и Dota 2 с призовым фондом в 200 тысяч рублей. Для проведения онлайн-трансляции соревнований «Ростелеком» организовал интернет-канал емкостью 1 Гбит/сек. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля киберспорта TNA (Tatneft Arena).

«В столице Татарстана активно развивается киберспорт. Фестиваль TNA собрал более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей компьютерных игр. Зная, что успех геймеров напрямую зависит от скорости и стабильности Интернета, мы были рады предоставить организаторам свои оптические каналы связи», − комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов. 

Принять участие в соревнованиях смогли все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Чтобы проверить мастерство каждого игрока, организаторы провели турниры в формате «1 на 1».

В фойе «Татнефть Арены» работали площадка виртуальной реальности, тематическая ярмарка, фотозона и фудкорт. Там же прошел косплей-фестиваль на тему компьютерных игр «G — GENERATION».

В октябре 2018 года «Ростелеком» выступит партнером суперфинала серии турниров «Время танков. Битва взводов» в Казани. За чемпионский титул сразятся сильнейшие команды игроков в World of Tanks, победившие на региональных этапах соревнований в Краснодаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге и Курске.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. 

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в Интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 670 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.


На правах рекламы

Следующая новость

Сеть МегаФона выдержала нагрузку при переполненной зоне болельщиков во время матча Россия – Египет
Новости дня
17:38
Депутаты РТ попросили усилить психологическую поддержку во всех школах России

Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.

17:33
Прокуратура требует наказать виновных в загрязнении почвы после пожара на Автосервисной в Казани

Результаты химического анализа показали, что уровень толуола в почве в 100 раз выше допустимого.

17:30
Кинокритики назвали лучшие фильмы первого полугодия
17:14
Постпред США поблагодарила Помпео за одобрение выхода из Совета по правам человека
16:59
Минфин РФ не будет менять минимальную розничную цену на алкоголь в этом году
16:52
Мария Захарова: Уверена, что болельщики увезут светлые и добрые впечатления о России

Официального представителя МИД РФ обрадовало, что в страну приехало более 2 млн болельщиков.

16:47
Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Челнах отпустили из больницы

Из десяти пассажиров микроавтобуса в больницу обратились шесть человек.

16:46
Мария Захарова: Все отмечают, что города ЧМ-2018 переживают особую атмосферу

Официальный представить МИД России поблагодарила сборную нашей страны за «фантастическое ощущение праздника».

16:45
В Челябинской области перевернулась лодка с двумя детьми

35-летний мужчина с детьми (8 и 12 лет) рыбачили на озере Кундравы в Чебаркульском районе.

16:38
В городские пресс-центры ЧМ-2018 подано 3 тыс. заявок от зарубежных журналистов

Принято решение о продлении срока подачи заявок на аккредитацию в пресс-центры до 11 июля.

16:34
Казань посетит японская принцесса

Принцесса Хисако Тамада намерена присутствовать на тренировке сборной Страны восходящего солнца.

16:32
Актер «Бандитского Петербурга» найден мертвым в своей квартире
16:20
КДМЦ Набережных Челнов стал обладателем сертификата EFQM «Признанное совершенство» — пять звезд

Победители премии и призеры оглашаются на ежегодном форуме EFQM, в котором принимают участие сотни менеджеров из разных стран.

16:14
Путин встретился с главой Португалии Марселу Ребелу де Соузой
16:00
«Ростелеком» предоставил высокоскоростной Интернет для фестиваля киберспорта TNA в Казани
15:57
Владыка Феофан о муфтии РТ: У нас полное взаимопонимание, так что спорить не о чем

Высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки, отметил митрополит Казанский и Татарстанский.

15:46
Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны

Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.

15:45
Казанца осудили за кражу полутора миллионов рублей у микрофинансовой организации

Деньги экс-начальник службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» получил через подставных лиц.

15:34
У пригородных поездов Казань — Аэропорт изменится маршрут в дни ЧМ-2018

Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.

15:24
Казань вошла в пятерку городов ЧМ-2018 с самым вкусным стрит-фудом

Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.

15:12
Василь Шайхразиев объяснил отсутствие в его графике зарубежных поездок

Последний год председатель нацсовета активно налаживал связи с татарами, живущими за рубежом.

15:00
Егор Тарнавский назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов РТ

Постановление о назначении Кабмин РТ подписал 20 июня.

14:55
В Челнах в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

56-летнего водителя пассажирского микроавтобуса зажало в салоне автомобиля.

14:46
Выпускница музыкальной школы Набережных Челнов сыграла на старинных органах в Германии
14:43
В Татарстане осужденные избавляются от негатива, рисуя автопортреты

Арт-терапевтические занятия проходят под наблюдением пенитенциарных психологов.

События

20 июня«Кто стучится в дверь ко мне?»: как в Казани приставы ранним утром навещают должников

20 июняВасилий Лановой: о разлуке с Украиной и чей портрет он поднимает в «Бессмертном полку»

20 июняВосемь мифов об оказании первой помощи: казанские спасатели о самых распространенных ошибках

19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняОткупиться не удалось – виновнику смертельной аварии в Казани дали реальный срок