Путин встретился с главой Португалии Марселу Ребелу де Соузой

Лидеры двух стран обменялись впечатлениями о чемпионате мира по футболу, проходящем в России.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Кремле состоялась встреча главы России Владимира Путина с лидером Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Информация размещена на официальном сайте Кремля.

Во время беседы лидеры стран обменялись впечатлениями о ЧМ-2018. Путин отметил, что в стране созданы равные условия для всех сборных по футболу: «Мы, конечно, следим и болеем прежде всего за нашу сборную, это естественно, за российскую, но как организаторы этого турнира, первенства мира, мы создаем равные условия для всех сборных, которые считаем нашими друзьями».

Президент России признался, что доволен тем, как проходит чемпионат по футболу, и поблагодарил всех участников, включая болельщиков.

«Стадионы все заполнены, и уверен, что на сегодняшней игре вашей сборной (Португалии) тоже будет аншлаг», — считает глава государства.

Марселу Ребелу до Соуза поблагодарил российскую сторону за теплый прием и похвалил за организацию мундиаля, но предположил, что сборные России и Португалии могут встретиться в дальнейших играх.

«Конечно, у нас со своей стороны есть Криштиану Роналду, но, с другой стороны, российская сборная показывает отличную игру, и она играет дома. Поэтому, какой бы ни был результат этой игры, если она случится, надеюсь, что наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают», — выразил надежду лидер Португальской Республики.

Глава России заверил, что «никакого ущерба для отношений» между странами не будет нанесено при любом исходе предполагаемого матча.