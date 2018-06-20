Владыка Феофан о муфтии РТ: У нас полное взаимопонимание, так что спорить не о чем

Высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки, отметил митрополит Казанский и Татарстанский.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным настолько полное взаимопонимание, что спорить не о чем. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«У нас настолько полное взаимопонимание, что спорить не о чем. Вся проблема в подбрасывании иногда этих спорных вопросов. У нас могут быть разные взгляды по нашим доктринам, но это не является водоразделом», – сказал владыка.

По его словам, есть религиозные аспекты, которые сближают представителей разных религий. «Первое – мы все признаем Бога как творца. Мы все признаем бессмертие человеческой души и ответственность за нашу жизнь, если не в этой, то в вечной, перед Богом. Ценности элементарны – возможность правильно выходить в тех или иных жизненных ситуациях. В настоящее время я не хотел бы искать тем для споров. Высшие ценностные ориентиры у нас очень близки. И без нас есть, кому спорить. Вот вы – журналисты, политики, спорите. Оставьте нам спокойствие и веру», – подчеркнул митрополит Феофан.