Владыка Феофан о муфтии РТ: У нас полное взаимопонимание, так что спорить не о чем

Духовная жизньЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным настолько полное взаимопонимание, что спорить не о чем. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
«У нас настолько полное взаимопонимание, что спорить не о чем. Вся проблема в подбрасывании иногда этих спорных вопросов. У нас могут быть разные взгляды по нашим доктринам, но это не является водоразделом», – сказал владыка.
По его словам, есть религиозные аспекты, которые сближают представителей разных религий. «Первое – мы все признаем Бога как творца. Мы все признаем бессмертие человеческой души и ответственность за нашу жизнь, если не в этой, то в вечной, перед Богом. Ценности элементарны – возможность правильно выходить в тех или иных жизненных ситуациях. В настоящее время я не хотел бы искать тем для споров. Высшие ценностные ориентиры у нас очень близки. И без нас есть, кому спорить. Вот вы – журналисты, политики, спорите. Оставьте нам спокойствие и веру», – подчеркнул митрополит Феофан.
Следующая новость
Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.
Результаты химического анализа показали, что уровень толуола в почве в 100 раз выше допустимого.
Официального представителя МИД РФ обрадовало, что в страну приехало более 2 млн болельщиков.
Из десяти пассажиров микроавтобуса в больницу обратились шесть человек.
Официальный представить МИД России поблагодарила сборную нашей страны за «фантастическое ощущение праздника».
35-летний мужчина с детьми (8 и 12 лет) рыбачили на озере Кундравы в Чебаркульском районе.
Принято решение о продлении срока подачи заявок на аккредитацию в пресс-центры до 11 июля.
Принцесса Хисако Тамада намерена присутствовать на тренировке сборной Страны восходящего солнца.
Победители премии и призеры оглашаются на ежегодном форуме EFQM, в котором принимают участие сотни менеджеров из разных стран.
Высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки, отметил митрополит Казанский и Татарстанский.
Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.
Деньги экс-начальник службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» получил через подставных лиц.
Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.
Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.
Последний год председатель нацсовета активно налаживал связи с татарами, живущими за рубежом.
Постановление о назначении Кабмин РТ подписал 20 июня.
56-летнего водителя пассажирского микроавтобуса зажало в салоне автомобиля.
Арт-терапевтические занятия проходят под наблюдением пенитенциарных психологов.