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Алексей Анисимов

20 июня 2018, 15:46

Спорт

Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны

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Фото: кадр из видео

Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос вручил футболку команды испанскому министру культуры и спорта, который прилетел в Казань поддержать свою сборную в матче чемпионата мира против иранцев.

Гирао встретился с игроками испанской сборной в одном из отелей Казани, где поселилась команда. Компанию министру составил посол Испании в России Игнасио Ибаньес. Сборная через социальные сети поблагодарила гостей за визит и выразила надежду на то, что сможет победить в Казани. 
 

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