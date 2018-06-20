Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос вручил футболку команды испанскому министру культуры и спорта, который прилетел в Казань поддержать свою сборную в матче чемпионата мира против иранцев.
Гирао встретился с игроками испанской сборной в одном из отелей Казани, где поселилась команда. Компанию министру составил посол Испании в России Игнасио Ибаньес. Сборная через социальные сети поблагодарила гостей за визит и выразила надежду на то, что сможет победить в Казани.
📺 Gracias a José Guirao, Ministro de @culturagob, y a @IgnacioYbanez, Embajador de España en Rusia🇷🇺, por su visita y cariño en Kazán.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 20 июня 2018 г.
¡Esperamos que nos traigáis suerte esta noche!🤞🏻🍀 #HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/Vah17H0p3h
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