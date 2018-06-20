Серхио Рамос в Казани вручил футболку сборной Испании министру культуры и спорта страны

Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос вручил футболку команды испанскому министру культуры и спорта, который прилетел в Казань поддержать свою сборную в матче чемпионата мира против иранцев.

Гирао встретился с игроками испанской сборной в одном из отелей Казани, где поселилась команда. Компанию министру составил посол Испании в России Игнасио Ибаньес. Сборная через социальные сети поблагодарила гостей за визит и выразила надежду на то, что сможет победить в Казани.

