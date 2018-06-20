Казанца осудили за кражу полутора миллионов рублей у микрофинансовой организации

Деньги экс-начальник службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» получил через подставных лиц.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). За решетку отправили жителя Казани, который украл полтора миллиона рублей у микрофинансовой организации, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

49-летний экс-начальник службы безопасности одного из центров микрофинансирования, воспользовавшись банкротством дочерней компании ООО УК «Инвест», заключил фиктивный договор займа на 1,5 млн рублей. После этого злоумышленник якобы переуступил долг пяти подставным фирмам, которые получили деньги за счет имущества компании-банкрота.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», но свою вину подозреваемый не признал.

Вахитовский районный суд Казани признал мужчину виновным. Ближайшие 3,5 года мошенник проведет в колонии.

