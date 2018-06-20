Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Во время проведения ЧМ-2018 у пригородных поездов, следующих по маршруту Казань — Аэропорт — Казань изменится расписание движения. Информация представлена на сайте мэрии города Казань.

20, 24, 27, 30 июня и 6 июля поезда будут выезжать из Казани в Аэропорт в 0.03, 1.00, 2.23, 3.40, 5.00, 6.20, 7.44, 8.05, 9.00, 9.50, 11.00, 12.25, 13.15, 14.45, 15.35, 16.37, 16.55, 18.05, 19.00, 20.02, 20.50, 21.52, 22.10 и 23.22.

Электрички с направлением Аэропорт — Казань будут курсировать по следующему времени: 1.40, 3.00, 4.18, 5.40, 6.20, 7.05, 8.20, 8.55, 10.00, 11.30, 12.00, 13.15, 14.20, 15.35, 16.15, 17.18, 17.40, 18.53, 19.40, 20.50, 21.30, 22.33 и 23.00.

По соображениям безопасности в дни, когда будут проводиться матчи, и до 6 утра следующего дня данные маршруты будут двигаться без остановок в промежуточных пунктах.

Также особое расписание будет 21, 25, 28 июня и первого и седьмого июля.

Отправление поездов из Казани будет по следующему графику: в 0.03, 1.00, 2.23, 3.40, 5.00, 8.05, 9.50, 12.25, 14.45, 18.05, 20.02 и 21.40, а из аэропорта в Казань — в 0.10, 1.40, 3.00, 4.18, 5.40, 6.20, 8.55, 11.30, 13.15, 17.18, 18.53, 20.50, 22.33.

Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.