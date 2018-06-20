Постановление о назначении Кабмин РТ подписал 20 июня.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского района по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству Егор Тарнавский назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов РТ, постановление Кабинета Министров РТ подписано сегодня.

Источник «Татар-информ» сообщает, что в Минэкологии РТ Тарнавский также будет курировать экономические вопросы.