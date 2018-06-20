Василь Шайхразиев рассказал о причинах приостановления своих зарубежных поездок в последнее время

Председатель «Милли Шура» будет участвовать во многих мероприятиях в городах Татарстана и России, поэтому пока откладывает зарубежные поездки.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев после избрания председателем национального совета «Милли Шура» совершал деловые поездки в зарубежные страны и активно встречался с проживающими в них татарами. Корреспондент «Татар-информ» поинтересовалась причинами отсутствия таких поездок в течение последнего месяца.

«Действительно, за последний год с целью более близкого ознакомления с татарами, проживающими в зарубежных странах и других регионах, выявления волнующих их проблем и организации помощи пришлось организовать деловые поездки во Францию, Финляндию, Швецию, Турцию, Венгрию. Кроме того, побывал в каждом федеральном округе России, каждом регионе, в том числе на Сахалине, Камчатке, в Нижневартовске. Причина отсутствия зарубежных деловых поездок за последний месяц связана, во-первых, с Уразой, во-вторых, с проведением подготовки многих мероприятий в городах Татарстана и России», — объяснил Василь Шайхразиев.

Председатель «Милли Шура» рассказал о планах на предстоящие дни. 23 июня в Азнакаевском районе проходит Сабантуй сел прибрежья реки Ик. Это межрегиональное мероприятие проводится с целью объединения жителей сел Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области, расположенных вдоль берегов реки Ик. Ожидается, что 30 июня вице-премьер Татарстана примет участие в фольклорно-этнографическом празднике «Тугэрэк уен», 6 июля во всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» в городе Троицк Челябинской области, 7 июля в федеральном Сабантуе в Чебоксарах, 14 июля во Всероссийском сельском Сабантуе в селе Альменево Курганской области, 19 июля в Форуме религиозных деятелей в Казани, 20 июля в съезде Милли Шура, 21-го — в «Изге Болгар жыены», 28 июля в первом в истории Республики Дагестан Сабантуе в городе Махачкала, 1 — 5 августа — во Всемирном форуме татарской молодежи. Также Шайхразиев сообщил о своем участии в мероприятиях, связанных с чемпионатом мира по футболу.

«Из-за плотного графика придется отложить зарубежные поездки, в том числе встречу с татарами Канады, моя канадская виза действует до 29 ноября нынешнего года», — пояснил председатель «Милли Шура».