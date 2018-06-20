Кинокритики назвали лучшие фильмы первого полугодия

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Критики британского издания The Guardian составили рейтинг лучших картин, вышедших с начала 2018 года, пишет «Лента.Ру».
В список попали 38 фильмов. Аналитики отметили фильмы вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера», анимационные ленты «Тайна Коко» и «Остров собак», продолжение приключений о джедаях «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и хоррор «Тихое место».
В список зарубежных кинокритиков попала и российская лента Андрея Звягинцева «Не любовь».
Критики обратили внимание и на фильмы «120 ударов в минуту», «Секретное досье», «Темные времена», «Тоня против всех», «Форма воды», «Квадрат», «Леди Берд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
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