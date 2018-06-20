Фото: УФСИн России по РТ
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Татарстане осужденные избавляются от негатива, рисуя автопортреты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.
В Набережных Челнах пенитенциарные психологи проводят с осужденными занятия по маскотерапиии. Такая методика помогает преступившим закон гражданам решить свои внутренние проблемы, избавиться от негатива и суметь социализироваться в обществе.
На уроках осужденные рисуют красками и карандашами свои автопортреты, а также лепят из глины и пластилина. По заданию психологов они должны нарисовать или слепить существо, олицетворяющее своего «создателя». То есть того, кем себя видит осужденный в данный момент.
Особо внимание уделяется выбору красок. «При дальнейшем анализе работ большое внимание уделяется цветовой палитре, наличию, сочетанию или же отсутствию цветов, значение также имеет форма, наличие посторонних предметов на маске. Учитываются все мелочи, которые несут в себе информацию о человеке», – рассказала старший психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России по Республике Татарстан Энже Афзалова.
Такой способ арт-терапии помогает осужденным раскрыться и довериться врачам, а также способствует достижению положительных результатов в работе.
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