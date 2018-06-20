Стала известна дата проведения в Казани фестиваля «Волга-Волга» с группой «Братья Грим»

Концертная программа стартует возле «Чаши» на Фестивале болельщиков в 15 часов.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Стала известна дата проведения в Казани третьего музыкального фестиваля «Волга-Волга» с приглашенным хедлайнером – группой «Братья Грим». Концертная программа стартует возле «Чаши» на Фестивале болельщиков 28 июня в 15 часов, сообщает пресс-служба фестиваля.

По сложившейся традиции, в начале концерта сцена будет предоставлена молодым рок-группам Татарстана и Поволжья, а затем перед жителями и гостями Казани выступят маститые музыканты: группа «Анимация», и конечно же, главные инициаторы проведения праздника – ВИА «Волга-Волга». Вход на площадку проведения – свободный, уточняют организаторы фестиваля.