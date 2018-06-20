В связи с выходом из ООН США могут подорвать свою роль сторонника демократии

Соединённые Штаты Америки 19 июня заявили, что выходят из состава ООН.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Решение Соединенных Штатов выйти из состава СПЧ может подорвать роль государства как поборника демократии, прокомментировали ситуацию в ЕС. Об этом сообщает RT.

Представители Евросоюза отмечают, что организация продолжит защищать права и свободы человека, при возможности сотрудничая с США.

19 июня Соединеные Штаты заявили о том, что выходят из состава СПЧ.

Ранее Генеральный секретарь ООН прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека.