Депутат РФ инициирует введение обязательного оснащения автоперевозчиков тахографами

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Оснащение автомобилей такси приборами учета времени в пути и отдыха, которые таким образом позволят избежать переутомления таксистов в дороге, а следовательно, и снизить вероятность аварий, необходимо ввести в обязательном порядке на территории РФ. В этом уверен депутат Государственной Думы Иван Сухарев, который подготовил запрос с такой инициативой в Министерство транспорта России, сообщает RT .
Как разъяснил сам Сухарев, тахограф аккумулирует всю информацию о действиях водителя, которая отражается на его индивидуальной карте. Таким образом возможно идентифицировать таксиста и отслеживать данные о периодах его работы и отдыха при вождении.
«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20 — 30 процентов. Такие результаты возможны за счёт того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов. К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов. Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — заявил парламентарий.
Двумя днями ранее, 18 июня, Таганский суд Москвы на два месяца взял под арест таксиста, уснувшего за рулем и как следствие выехавшего на улице Ильинка на тротуар, в результате чего пострадали семь пешеходов.
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