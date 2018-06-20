Песня казанского ВИА «Волга-Волга» стала саундтреком к фильму киношколы Федора Бондарчука

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Одна из самых известных песен казанских музыкантов ВИА «Волга-Волга» — «Ира» прозвучит в новом проекте киношколы Федора Бондарчука. Фильм «Твою мать» по сценарию Марины Воевода сняла молодой режиссер Виктория Рунцова — студентка Школы кино и телевидения «Индустрия». Это совместный проект Федора Бондарчука и продюсеров кинокомпании «Водород».
«В этом году мне позвонила Виктория с предложением использовать нашу „Иру“ в качестве саундтрека к новому фильму. Девушка, как выяснилось, очень хорошо знакома с нашим творчеством. Она сказала, что никакая другая композиция в этом фильме звучать не может. Потом звонил и сам Бондарчук. Для нас это интересный опыт», — рассказал художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.
К слову, киноопыт у группы уже есть: музыканты «Волги» участвовали в создании саундтреков к фильму Алексея Балабанова «Война», «Кавказская пленница — 2» и сериалу «Дальнобойщики — 2». В последнем приняли участие еще и в качестве актеров.
Про фильм «Твою мать» его авторы говорят, что это «невероятные приключения тещи, зятя и красного дивана». В ленте снялись Михаил Трухин, Роза Хайруллина, Нелли Уварова. Федор Бондарчук курировал весь проект: утверждал сценарий, прорабатывал вместе с группой технические моменты, утверждал выбранную музыку, присутствовал на съемочной площадке. Съемки завершились несколько дней назад. Фильм будет показан на фестивалях, а затем станет доступен широкому зрителю.
«„Ира“ вообще, стала наша талисманом. Этой песне уже больше 20 лет. Она продолжает шагать с нами по жизни. В новом альбоме „Суши за репост“ мы ее исполнили на китайском языке. И, конечно же, песня обязательно прозвучит на нашем фестивале, который пройдет в Казани у Чаши 28 июня», — обещает Антон Салакаев.
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