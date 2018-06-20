Владимир Путин не смотрел матч Россия – Египет

Президент РФ узнал о победе сборной России, как только спустился с трапа самолета, летевшего из Минска.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не наблюдал за матчем Чемпионата мира по футболу — 2018 между Россией и Египтом, который состоялся накануне, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин узнал о победе сборной России по футболу, как только спустился с трапа самолета, летевшего из Минска, где у главы государства были переговоры.

Во время вчерашнего матча сборная России по футболу реализовала три гола, когда как Египет с пенальти забил в российские ворота один мяч.

Владимир Путин 19 июня прилетел в столицу Белоруссии с целью участия в Высшем Государственном Совете Союзного государства. Кроме того, во время визита Президент РФ провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.