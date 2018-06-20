Медики назвали самые частые заболевания среди выпускников школ

Ученики 10-11-х классов за период обучения зарабатывают себе проблемы с нервной системой и опорно-двигательным аппаратом.

(Казань, 20 июня, «Татар-ифнорм»). Ученики 10-11-х классов чаще всего выпускаются из школ с проблемами нервной системы. Такое заявление во время панельной дискуссии в КГМУ сделал заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, член-корреспондент РАН, профессор Владислав Кучма.

«На первом месте находятся заболевания нервной системы и психологической сферы, затем идет опорно-двигательный аппарат и замыкает эту тройку сердечно-сосудистая патология. Зрение – да, есть проблемы. Но сегодня на первое место вы видите, какие позиции вышли. В структуру хронических заболеваний входят пищеварение, опорно-двигательный аппарат. Это уж очень здорово напоминает функциональные отклонения банковских клерков, офисных служащих. Мы должны это учитывать», – заметил специалист.

В КГМУ сегодня депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ, представители Кабмина РТ, врачи, профессора и представители различных ведомств России и Татарстана обсуждают проблемы детского здоровья.

На трех площадках специалисты обсуждают, как правильно оказывать медицинскую помощь дошкольникам, ученикам и студентам, а также как сохранить их здоровье.