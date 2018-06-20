Медики назвали самые частые заболевания среди выпускников школ

Рекомендуем
Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 20 июня, «Татар-ифнорм»). Ученики 10-11-х классов чаще всего выпускаются из школ с проблемами нервной системы. Такое заявление во время панельной дискуссии в КГМУ сделал заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, член-корреспондент РАН, профессор Владислав Кучма.
«На первом месте находятся заболевания нервной системы и психологической сферы, затем идет опорно-двигательный аппарат и замыкает эту тройку сердечно-сосудистая патология. Зрение – да, есть проблемы. Но сегодня на первое место вы видите, какие позиции вышли. В структуру хронических заболеваний входят пищеварение, опорно-двигательный аппарат. Это уж очень здорово напоминает функциональные отклонения банковских клерков, офисных служащих. Мы должны это учитывать», – заметил специалист.
В КГМУ сегодня депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ, представители Кабмина РТ, врачи, профессора и представители различных ведомств России и Татарстана обсуждают проблемы детского здоровья.
На трех площадках специалисты обсуждают, как правильно оказывать медицинскую помощь дошкольникам, ученикам и студентам, а также как сохранить их здоровье.
Следующая новость
Высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки, отметил митрополит Казанский и Татарстанский.
Хосе Гирао прилетел в столицу Татарстана, чтобы поддержать испанскую команду в матче чемпионата мира против сборной Ирана.
Денежные средства экс-начальник службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» получил через аффилированных лиц.
Информацию по всем измененным маршрутам можно узнать на сайте мэрии Казани.
Первые четыре места занимают Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону.
Председатель «Милли Шура» будет участвовать во многих мероприятиях в городах Татарстана и России, поэтому пока откладывает зарубежные поездки.
Постановление о назначении Кабмин РТ подписал 20 июня.
56-летнего водителя пассажирского микроавтобуса зажало в салоне автомобиля.
Арт-терапевтические занятия проходят под наблюдением пенитенциарных психологов.
Система «Меркурий» с 1 июля станет обязательной для всех занятых в агропромышленном комплексе.
«Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование Глебову Олегу Витальевичу<...>», – говорится в тексте сообщения.
Избранные симфонии были выпущены фирмой «Мелодия» в двух интерпретациях – Кирилла Кондрашина и Александра Сладковского.
Ученики 10-11-х классов за период обучения зарабатывают себе проблемы с нервной системой и опорно-двигательным аппаратом.
В съемках приняли участие звезды – Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов и другие.
11-летний Григорий Ярандаев стал призером всероссийского конкурса Федеральной службы судебных приставов.
На открытии состоится благотворительный концерт «Яшь Йорэклэр» с участием молодых артистов со всей России.
На сегодняшний день в составе МЧС России более 600 кинологических расчетов.
19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу