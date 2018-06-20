Юный правозащитник из Татарстана выиграл путевку на Черное море

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Юный участник всероссийского конкурса «Юный правозащитник» выиграл путевку в детский лагерь «Орленок», расположенный на берегу Черного моря в Краснодарском крае, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
В марте этого года конкурсной комиссией УФССП России по РТ 11-летний Григорий Ярандаев стал одним из победителей первого этапа конкурса. Мальчик представил работу «Моя будущая профессия – юрист». Тогда отличилась и 17-летняя Алелина Зарипова со своей работой «Система выборов Президента РФ». Вскоре им предстояло пройти следующий этап, в нем старания участников оценивались в Москве.
На втором этапе Григорий стал призером конкурса, юношу наградили путевкой в лагерь, где его и других участников ждали путешествия, встречи, беседы, лекции и мастер-классы от специалистов регионального ФССП, представителей казачества и силовых структур.
Помимо этого, ребятам удалось встретиться с Героем России Сергеем Палагиным и действующими офицерами служб. Дети прошли мастер-класс по рукопашному бою, изучили современное стрелковое оружие, а финалом смены стали итоги большой штабной игры, которая шла все три недели программы. Победители игры получили право на ношение зеленого берета, как особого символа Федеральной службы судебных приставов.
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