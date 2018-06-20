«Татар-информ» публикует рецензию Musicweb о записи симфоний Малера ГСО РТ и оркестром Кондрашина

Избранные симфонии были выпущены фирмой «Мелодия» в двух интерпретациях – Кирилла Кондрашина и Александра Сладковского.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Агентство «Татар-информ» публикует перевод полной версии рецензии британского журнала Musicweb-international о записи диска Первой, Пятой и Девятой симфоний Густава Малера в двух интерпретациях – Кирилла Кондрашина и Александра Сладковского, записанный фирмой «Мелодия». Обозрение для электронного издания написал музыкальный критик, главный обозреватель британского журнала Musical Opinion Грегор Тасси.

«Этот комплект дисков необычен, поскольку он объединяет старые архивные записи Кондрашина с Симфоническим оркестром Московской филармонии и одного из лучших на сегодняшний день оркестров России под управлением выдающегося дирижера Александра Сладковского, который начинает строить большую карьеру с великолепным оркестром Республики Татарстан.

Цикл малеровских симфоний Кондрашина не был завершен, так как симфонии № 2 и 8 не были изданы, а симфонии № 1, № 6 и № 7 были записаны с разными оркестрами уже после того, как он покинул страну в 1978 году. Запись Светланова была сделана с ГСО СССР для фирмы Le Chant du Monde в 1990-х годах. Комплект дисков можно приобрести на Warner Classics и Jazz 2564 68886-2. Записи были сделаны во время концертных выступлений и отличаются как по интерпретации, так и по качеству записи, хотя, конечно, Светланов – это дирижер, который заслуживает того, чтобы слушать любые его записи. Как заявил Домини Клементс на Music Web International: «Как представитель непринятия оркестровой андрогинности, Малер в интерпретации Светланова действительно является убедительным подтверждением этого, и его поклонники будут рады видеть этот цикл в одном наборе». Эту цитату, безусловно, можно отнести и к новому релизу фирмы «Мелодия». Кондрашин был великолепным интерпретатором симфоний Малера, но, к большому сожалению, он не записал всех его симфоний. Конечно, есть и другие записи симфоний Малера, сделанные во время его работы на Западе, но сейчас мы хотим сравнить записи трех симфоний Малера, представленных в новом комплекте фирмы «Мелодия».

Хронометраж частей симфоний свидетельствует о разном подходе дирижеров. Симфония № 1 у Кондрашина – 48 минут 16 секунд, у Сладковского – 57 минут 17 секунд. Симфония № 5 у Кондрашина – 63 минуты 7 секунд, у Сладковского – 71 минута 30 секунд. Симфония № 9 у Кондрашина – 74 минуты 74 секунды, у Сладковского – 81 минута 15 секунд.

Как видно выше, хронометраж Александра Сладковского примерно на десять минут длиннее хронометража Кирилла Кондрашина. Это целиком основано на его индивидуальном подходе практически ко всем своим исполнениям. Кондрашин слышал таких дирижеров, как Вальтер, Клемперер, Стайдри и Митропулос, дирижирующих малеровскими симфониями на ежегодных ленинградских фестивалях в честь музыки Малера в 1930-х годах, и на протяжении всей своей карьеры был преданным приверженцем Малера. Более того, даже его последний концерт на 67-й день рождения с Симфоническим оркестром Северогерманского радио в Концертгебау включал в программу Первую симфонию Малера, после чего, 7 марта 1981 года, он умер от внезапного сердечного приступа. Существующая запись этого концерта показывает, с какой страстью и вдохновением дирижировал в тот вечер Кондрашин (EMI 562856).

Духовное родство обоих дирижеров позволяет нам понять и их собственное восприятие исполнений, и, возможно, намек на то, почему Кондрашин всегда выбирал более быстрый темп для своих интерпретаций Малера. Конечно, и другие дирижеры русской школы записали малеровские циклы, в первую очередь это Марисс Янсонс и Валерий Гергиев. Записи Янсонса – одни из лучших, всегда безупречно исполненные, с мощной, импульсивной игрой. Записи Гергиева с Лондонским симфоническим оркестром были сделаны во время концертных выступлений и не в состоянии повторить успех его записей русского репертуара. Его последние записи совместно с Мюнхенской филармонией, несомненно, вносят большой вклад в его дискографию.

Записи Кондрашина были сделаны в период с 1969 по 1974 год разными записывающими командами и были заново оцифрованы для этого издания. В 2004 году «Мелодия» выпустила все семь его записей симфоний Малера. Также, Кондрашин записал Пятую симфонию с Государственным симфоническим оркестром СССР, а запись для этого комплекта была сделана совместно с оркестром Московской филармонии в 1974 году, где в качестве продюсера выступил его сын – Петр Кондрашин.

В Первой симфонии Кондрашин взял слишком быстрый темп, что, на мой взгляд, обрезает фразы, не позволяя музыкальным темам и идеям наполниться теплотой, показывая вместо этого яростную воинственность, возможно, более подходящую для исполнения произведений Шостаковича, но в данном случае, особенно для приверженцев Малера, это недопустимо, хотя в исполнении и присутствует нарастание взволнованности, что являлось основным показателем в исполнениях Клауса Теннштедта. Конечно, Кондрашин пытался подчеркнуть драматургический аспект и подвести музыкантов к пределу своих возможностей, но не смог вызвать радость и восторг от партитуры. Первая симфония длится 48 минут, примерно на девять минут быстрее, чем у Госоркестра Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Сладковского; поспешные ритмы и фразировки иногда кажутся отталкивающими. Общей чертой всех трех симфоний является то, что Сладковский позволяет австрийскому лендлеру дышать, и это дает более убедительные результаты, его запись первой симфонии намного лучше, в том числе и с точки зрения игры музыкантов, в частности, это касается группы духовых, которая превосходит в исполнении московский оркестр. Похоже, что татарстанский оркестр лучше оснащен технически, чем московский тридцать лет назад, а улучшенная цифровая запись 2016 года и отлично подготовленная площадка делают их записи гораздо качественнее. Темп Пятой симфонии у Кондрашина достаточно подвижен, зачастую это относят к недостаткам, хотя, например, Адажиетто, взятое тоже оживленно, необыкновенно выразительно сыграно московскими музыкантами.

Александр Сладковский — новый дирижер для большинства западных слушателей. Однако за последнее десятилетие он стал востребованным дирижером в России. Александр Сладковский учился в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, воспитывался под руководством Юрия Темирканова, работал ассистентом Янсонса и Ростроповича в Санкт-Петербурге. До вступления в должность художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан в Казани он занимал несколько важных дирижерских постов.

Государственный симфонический оркестр РТ был создан в 1966 году народным артистом СССР Натаном Рахлиным, который превратил оркестр в высокопрофессиональный коллектив, получивший высокую оценку Шостаковича. В 2010 году новым художественным руководителем и главным дирижером оркестра был назначен народный артист России Александр Сладковский. С его приходом начался новый этап в истории оркестра — в 2016 году оркестр дал гастроли в Европе — в Германии и Австрии, не заставит себя ждать и следующий гастрольный тур по Европе и Азии. Бесспорны его заслуги в становлении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, как первоклассного оркестра, не уступающего практически ни одному оркестру — московскому или петербургскому. Безусловно, большую роль сыграла финансовая поддержка этой богатой нефтью Республики, которая позволила приобрести новые инструменты. Хочется отметить, что большинство музыкантов оркестра родом из Татарстана. За восемь лет работы со Сладковским они стали высокопрофессиональным коллективом музыкантов, который исполняет выдающиеся произведения западной классики так же достойно, как и свой собственный репертуар.

В буклете, который идет с комплектом дисков, Сладковский утверждает, что «Шостакович — продолжение Малера». Я бы пошел дальше и сказал, что Малер был предшественником Шостаковича. Чем больше мы слушаем музыку этого российского композитора, тем больше мы можем оценить его огромное влияние на музыку XX века, которое продолжается и сегодня.

После нескольких минут прослушивания записи Первой симфонии становится ясно, что оркестр Татарстана выдающийся, с отличными солистами. Уровень исполнения очень высок буквально во всем. Коллектив находится на одном уровне с лучшими московскими оркестрами и его особенность в том, что он не звучит как российский оркестр. Александр Сладковский провел детальную подготовку, обучая своих музыкантов игре в центрально-европейской манере. Может даже показаться, что вы слушаете один из великих европейских оркестров – такое же высокое качество струнных, золотистое звучание скрипок, чутко реагирующих на своего дирижера. Степень точности можно сравнить с одним из лучших немецких оркестров, а слушая лендлеры и вальсы, которых множество в симфониях Малера, можно провести параллель с Венским оркестром. Исполнение Rondo-Burleske в Девятой симфонии удивительно – настолько хорошо, как в любой из записей Бернстайна. Понимаешь, что композитор очень близок сердцу Маэстро Сладковского, который знает, как получить от своих музыкантов то, что он хочет. Было интересно, как ему удалось привить своим музыкантам мир «малеровского» звука. Одно из доказательств того, что ему явно удалось это сделать – это изменения, которые он внес при записи диска – «малеровская» посадка оркестра, отличная работа звукозаписывающей команды по подготовке акустики Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева, которая дала возможность музыкантам показать себя с самой лучшей стороны. Особенно хочется отметить игру гобоя (Андрей Шубин), валторны (Сергей Антонов), а также арф (Яна Ляшко и Наталья Антоновна), которые могли бы войти в любой первоклассный европейский оркестр.

Начало Пятой симфонии ознаменовано патетическим соло трубы (Дмитрий Трубаков), за которым следует великолепное вступление всего оркестра. На протяжении всего исполнения этой симфонии, Сладковский точно следовал партитуре Малера, внося лишь незначительные изменения в характер, темп и фразировку. Маэстро Сладковский очень деликатно относится ко всем изменениям темпа у струнных и духовых. Звучание флейты и фразировка в игре Венеры Порфирьевой достойны всяческой похвалы, как и выразительная игра на валторне Дмитрия Бабинцева в третьей части.

Слушая Девятую симфонию, невозможно поверить, что играет российский оркестр; величайшее достижение Александра Сладковского в том, что он поднял этот оркестр на мировой уровень. Маэстро Сладковский продолжит работу над симфониями Малера в ближайшие сезоны и, надеюсь, появятся новые записи, которые можно будет приобрести.

Сравнивая две совершенно разные российские интерпретации трех величайших малеровских симфоний, которые представлены в новом комплекте, приходишь к выводу, что наиболее показательным аспектом являются стандарты исполнения татарстанского оркестра, который может играть Малера так же хорошо, как и Шостаковича. В шестидесятые и семидесятые годы музыканты в столичных оркестрах были превосходны, но не всегда имели возможность играть на инструментах высшего класса. Проблемы с тростями и струнами тоже были постоянной проблемой в советских оркестрах. К счастью, в оркестре Татарстана все эти проблемы были решены. Этот великолепный оркестр во главе с виртуозным дирижером несомненно станет частым гостем наших концертных залов в последующие годы. Конечно, поклонники Малера не откажутся от интерпретаций Аббадо, Бернстайна или Маазеля, но эти замечательные записи понравятся тем, кто ищет различные версии исполнения симфоний Малера, и российская запись – отличный вариант».