Сеть МегаФона выдержала нагрузку при переполненной зоне болельщиков во время матча Россия – Египет

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Вторая игра сборной России на мундиале объединила у большого экрана рядом с казанской Чашей 25 тыс. болельщиков. Организаторам пришлось ограничить доступ в связи с аншлагом.
Самым жарким выдался второй тайм, на который пришлись почти все голы победной для нашей сборной игры. Эти 45 минут в сочетании с 4 минутами дополнительного времени стали самыми активными с точки зрения интернет-потребления любителей футбола в сети «МегаФон». На площадке у Центра семьи «Казан» одновременно вели прямые эфиры, переписывались в мессенджерах, звонили и отправляли селфи в социальные сети 7 тыс. 600 болельщиков — абонентов «МегаФона». При столь высокой нагрузке на сеть скорости мобильного Интернета стабильно держались на комфортной отметке 10 Мбит/с на загрузку и 8 Мбит/с — на передачу.
«В период подготовки к играм мы понимали, что эта площадка станет центром притяжения болельщиков, поэтому применили на всей площади полуострова активную распределенную антенную систему. Это решение, состоящее из 8 мачтовых сооружений с 17 антеннами, позволило обеспечить равномерный охват площадки стабильным сигналом стандартов связи 2G, 3G и 4G. Учитывая потребности пользователей современных смартфонов, мы увеличили ресурс скорости мобильного Интернета, дополнительно запустив в фан-зоне технологию LTE Advanced», — комментирует Андрей Золотарев, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.
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