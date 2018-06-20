Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка

В съемках приняли участие звезды – Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов и другие.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 18 звезд татарской эстрады записали клип на композицию «Туган телем» – в поддержку родного языка. Съемки прошли при участии студии «Видимый свет». Видео опубликовано на канале YouTube.



В съемках приняли участие звезды татарской эстрады – Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов, Гульназ Султанова, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Алина Шарипжанова, Азалия Зиннат, Ильнар Миранов и другие.



Слова к композиции написал общественный и государственный деятель Татарстана, писатель и поэт Разиль Валеев, музыку – композитор и пианист Эльмир Низамов. Режиссером видео выступил Тимур Шайхутдинов.



На кадрах запечатлены памятники татарских и российских просветителей – Габдулле Тукаю, Муллануру Вахитову, Мусе Джалилю, Кул Гали, Александру Пушкину, Асгату Галимзянову. В клипе также сняты достопримечательности Татарстана – мечеть Кул Шариф, Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, площадь Свободы и фрагменты древнего Болгара. Эти кадры плавно перетекают в школьные классы и уроки татарского языка, на которых мальчики и девочки декламируют стихи и отвечают у доски.



«Туган телем – язык наших дедов, наших мам и наших детей. История, которая объединяет миллионы татар по всему миру. О том, как прекрасен наш родной язык, смогли всем напомнить яркие звезды татарской сцены!» – говорится в релизе к клипу.