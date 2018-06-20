Сегодня кинологической службе МЧС России исполнилось 22 года

На сегодняшний день в составе МЧС России более 600 кинологических расчетов.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня кинологическая служба МЧС России отмечает свое 22-летие. Приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас» был подписан в 1996 году, с тех пор четвероногие бойцы стали постоянными участниками спасательных операций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На сегодняшний день в составе МЧС России более 600 кинологических расчетов. Наибольшее количество четвероногих спасателей базируется в Центральном и Северо-Западном региональных центрах министерства.

Стоит отметить, что кинологическая служба МЧС в Татарстане по праву считается одной из самых лучших в системе МЧС России. Спасатели Казанского и Челнинского филиалов вместе со своими подопечными неоднократно выигрывали Всероссийские соревнования среди кинологических расчетов.

Кинологи участвовали в сотнях операций не только в РФ, но и за рубежом. На их счету тысячи спасенных жизней. Спасатели и их подопечные также участвовали в работах по разминированию территорий в Сербии, Хорватии, Косово и в Чеченской Республике.

В кинологической службе собаки квалифицируются по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, а также минно-розыскная работа.

Ежедневно кинологи тренируют четвероногих спасателей, чтобы максимально быстро и эффективно искать потерявшихся и пострадавших, ведь в чрезвычайных ситуациях время – один из главных факторов успеха спасательной операции.

За время своего существования кинологическая служба МЧС РФ доказала эффективность своей работы. В век современных технологий собаки по-прежнему остаются надежными помощниками в поисковой работе.