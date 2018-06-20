В банкоматах банка «Аверс» появилась возможность смены ПИН-кода карт

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Банк «Аверс» ввел в действие новую услугу — возможность смены ПИН-кода платежной карты в банкоматах банка. Клиенты банка могут поменять ПИН-код своей карты в любом банкомате банка совершенно бесплатно.
Услуга смены ПИН-кода доступна для владельцев пластиковых карт, эмитированных банком и позволяет подобрать ПИН-код из более удобной комбинации цифр, а также изменить его в случае подозрения, что он стал известен третьим лицам. Смена ПИН-кода возможна для карт любого типа, выпущенных банком.
Подробную информацию о данной услуге можно получить в офисах банка «Аверс», по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.
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