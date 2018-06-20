В Татарстане почти в два раза снизилась заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). За минувшую неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших ОРВИ на территории Татарстана снизилось в два раза и составило 4 тысячи 292 человека, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

На прошлой отчетной неделе, с 4 по 10 июня, в республике было зарегистрировано 7 тысяч 205 заболевших. Таким образом, заболеваемость снизилась почти на 3 тысячи человек.

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 41,7 процента.