В ближайшие три часа в Казани ожидается очень сильный шквалистый ветер

Порывы ветра в столице Татарстана будут достигать 26 метров в секунду.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в Казани объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В ближайшие три часа в столице Татарстана ожидается очень сильный шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду.

МЧС по РТ рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания. Если непогода застала вас на природе, следует принять меры, для того чтобы не утратить ориентацию в лесу или на водоеме.