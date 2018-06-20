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Татар-информ

20 июня 2018, 12:43

Происшествия

В ближайшие три часа в Казани ожидается очень сильный шквалистый ветер

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Фото: Рамиль Гали

Порывы ветра в столице Татарстана будут достигать 26 метров в секунду.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в Казани объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В ближайшие три часа в столице Татарстана ожидается очень сильный шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду.

МЧС по РТ рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания. Если непогода застала вас на природе, следует принять меры, для того чтобы не утратить ориентацию в лесу или на водоеме.

 

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