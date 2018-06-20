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Татар-информ

20 июня 2018, 12:38

Экономика и финансы

В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» направил более 806 млн рублей на соцпрограммы

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Фото: tatarstan.ru

Предприятие поддерживает профессиональный спорт, сотрудничает с республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры.

(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ»). В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» направил более 806 млн рублей на республиканские и городские социальные программы, сообщил на годовом общем собрании ПАО «Нижнекамскнефтехим» гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.

«В том числе мы направили более 250 млн рублей на обустройство площади им. Лемаева, обустройство пешеходной зоны прилегающей к ледовому дворцу „Нефтехим-Арена“ и реконструкцию дорог», — сказал он.

Предприятие поддерживает профессиональный спорт, сотрудничает с республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры.

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