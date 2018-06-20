Качаловский театр с успехом открыл гастроли в Ганновере

На сцене ганноверского Schauspiel театра казанская труппа показала постановку Александра Славутского «Женитьба Фигаро»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Шквалом аплодисментов, криками «браво» и пятиминутной овацией накануне вечером, 19 июня, встретили зрители Ганновера постановку «Женитьба Фигаро» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова. Первые в истории театра гастроли в Германии начались с триумфальным успехом.

Сегодня, 20 июня, бессмертная комедия Бомарше в постановке Александра Славутского еще раз будет сыграна на сцене Schauspiel театра, и первый творческий визит в Германию, который уже можно назвать одним из важнейших событий сезона, завершится.