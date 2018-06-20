В 2017 году сокращен объем сточных вод, сбрасываемых с производств компании, на 17 тыс. тонн.

(Нижнекамск, 20 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 году уменьшило выбросы в атмосферу более чем на 1 тыс. тонн, сообщил на годовом общем собрании ПАО «Нижнекамскнефтехим» гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.

Кроме того, был сокращен объем сточных вод, сбрасываемых с производств компании, на 17 тыс. тонн.

Он отметил, что в прошлом году было подписано соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, Правительством РТ и «Нижнекамскнефтехимом».

«В его рамках мы приняли на себя дополнительные к существующей экологической программе обязательства по выполнению ряда технических и организационных профилактических мероприятий», — сказал глава компании.

Так, предприятие направило 1,3 млрд рублей на выполнение 96 природоохранных мероприятий.

Также ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило работы по очистке от ила буферного пруда реки Тунгуча. Всего за два года изъято и обезврежено около 37 тыс. куб. м осадков, поделился докладчик.