Выпускница музыкальной школы Набережных Челнов сыграла на старинных органах в Германии

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(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Выпускница музыкальной школы № 2 Набережных Челнов Алсу Валиахметова сыграла на старинных органах в Германии.
Алсу Валиахметову пригласили в Германию после победы в XIX Открытом конкурсе-фестивале органной музыки в городе Гатчина. Четырем лауреатам конкурса была предоставлена возможность сыграть на старинных органах в церквях (кирхах) таких городов Германии, как Халле, Кетен, Виттенберг, Лейпциг, Шильдау.
Вместе с ребятами из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми Алсу получила мастер-классы у профессора Иогана Труммера, по итогам которых челнинка приняла участие в концертах в немецких городах Халле и Шильдау.
Несмотря на то, что Алсу была самой юной участницей профессора Труммера, зрители высоко оценили ее исполнительское мастерство.
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