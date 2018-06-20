Британская пресса констатировала теплый прием ЧМ-2018 в России

Лондонская газета The Guardian признала, что «многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Лондонское издание The Guardian констатировало, что по итогам чемпионата мира по футболу английские футбольные фанаты изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию «10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира».

Перечень выводов в статье возглавляет позитивный пункт «Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира».

«Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город (имеется в виду Москва — прим. Т-и), но, похоже, что многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», — признает автор.

За несколько первых дней чемпионата иностранные журналисты успели заметить, что «Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица», а жители страны «рады приветствовать турнир и болельщиков».

Кроме того, внимательные наблюдатели отмечают, что «Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала».

Ранее иностранные СМИ распространяли настораживающую информацию о России и предостерегали фанатов от поездки на матчи.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи стартовали 14 июня, а закончится футбольная лихорадка 15 июля, охватив за это время 11 городов, в том числе Казань.