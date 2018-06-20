В 2018 году в Татарстане построят 12 новых школ

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане построят 12 школ. Об этом сегодня во время панельной дискуссии в КГМУ рассказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.
«В 2017 году ремонт прошел в 29 образовательных школах и семи коррекционных. Шесть школ было построено. На 2018 год запланировано строительство 12 школ. Будет отремонтировано 16 образовательных учреждений, плюс 11 кадетских учреждений. Аналогичная работа ведется в детских садах республики», — отметила политик.
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