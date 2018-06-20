В 2018 году в Татарстане построят 12 новых школ

За год в республике отремонтируют 16 образовательных учреждений.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане построят 12 школ. Об этом сегодня во время панельной дискуссии в КГМУ рассказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«В 2017 году ремонт прошел в 29 образовательных школах и семи коррекционных. Шесть школ было построено. На 2018 год запланировано строительство 12 школ. Будет отремонтировано 16 образовательных учреждений, плюс 11 кадетских учреждений. Аналогичная работа ведется в детских садах республики», — отметила политик.

На пленарном заседании депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ, представители Кабмина РТ, врачи, профессора и представители различных ведомств России и Татарстана обсудят и определят направления программы Президента России «Десятилетие Детства».

На трех площадка специалисты обсудят, как правильно оказывать медицинскую помощь дошкольникам, ученикам и студентам, а также как сохранить их здоровье.