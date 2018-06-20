«АК БАРС» Банк представляет новый пакет РКО для предпринимателей — «Лайт»

В рамках пакета можно провести неограниченное количество платежей в бюджет бесплатно.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк подготовил специальное предложение для предпринимателей — пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «Лайт» за 499 рублей в месяц.

В рамках пакета клиенты получают бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рублях, мобильный и интернет-банк, перевод денежных средств со счета на счет физических и юридических лиц — клиентов «АК БАРС» Банка, пять платежей в месяц в электронном виде клиентам других банков, SMS-информирование по счету, а также проведение платежей внутри банка в режиме 24/7 без комиссии. В рамках пакета можно провести неограниченное количество платежей в бюджет бесплатно.

Среди прочих условий пакета РКО «Лайт» выдача наличных на заработную плату — комиссия банка 1,5 процента от суммы. Внесение наличных — 0,25 процента от суммы, но не менее 100 рублей за операцию.

Получить более подробную информацию о пакете услуг и подать заявку на оформление можно здесь или обратившись в ближайшее отделение банка, обслуживающее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.