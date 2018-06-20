Митрополит Феофан рассказал, на какой позиции играет в футбол

Люблю стоять там, где голы забивают, отметил владыка.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал, что играет в футбол. Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.

«Мы проводим Кубок митрополита. Иногда так возьму мяч, стукну. Правда, не попадаю в ворота, – сказал владыка. – У нас есть воскресные школы, играем с другими семинариями, даже с вузами».

На вопрос журналиста о том, на какой позиции он играет, митрополит ответил с юмором: «Я люблю стоять там, где голы забивают. Это самая лучшая позиция».