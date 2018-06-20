Митрополит Феофан: Футбол дает возможность людям разных стран собраться вместе

Иногда политизируют то, что не должно быть политизировано, а должно быть просто возможностью открытого человеческого общения, отметил владыка.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Футбол дает возможность людям разных стран собраться вместе, он дает возможность общения. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Как относиться к футболу? Все очень просто. Кто такие футболисты, прибывшие к нам со всего мира? Это – люди и граждане, в первую очередь. А футбол дает возможность собраться всем вместе. Тем более, есть такой повод, как чемпионат мира. Меня поражает другое: иногда политизируют то, что не должно быть политизировано, а должно быть просто возможностью открытого человеческого общения», – сказал владыка Феофан.

Он признался, что его радует проведение чемпионата мира в России, особенно то, что матчи проходят в Казани.

«Я недавно вернулся с того берега и видел такую картину: огромная демонстрация, автомобиль и транспарант “Овечкин – президент”. Это удивительно было видеть там, где на сегодня очень скупо говорят добрые слова о России», – отметил митрополит.