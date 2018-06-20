Из-за матча Иран — Испания сегодня в Казани ограничат движение транспорта

Дороги около «Казань-Арены» перекроют с 17:00 до 01:00 завтрашнего дня.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня в связи с очередной игрой чемпионата мира по футболу-2018 между Ираном и Испанией на близлежащих к стадиону «Казань Арена» дорогах с 17:00 до 01:00 будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Ограничение движения транспорта затронет улицу Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольской, а также улицу Чистопольскую на участке от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Хусаина Ямашева при движении от улицы Бичурина (за исключением съезда на проспекте Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима).

Кроме того, дороги перекроют по улице Чистопольской на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева. Также речь идет о проспекте Ямашева на участке от улицы Адоратского до Сибирского тракта, улицы Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская и улицы Академика Арбузова на участке от улицы Журналистов до проспекта Ямашева при движении от улицы Журналистов.

Сегодня, 20 июня, в Казани состоится матч группового этапа мундиаля между Ираном и Испанией, который станет второй игрой, прошедшей в столице Татарстана в рамках чемпионата мира по футболу-2018.