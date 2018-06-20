Рустам Минниханов опубликовал видео «Казань живет футболом»

Президент Татарстана пожелал, чтобы и после чемпиона мира по футболу гости города снова вернулись в Казань.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram ролик «Казань живет футболом» в поддержку чемпионата мира по футболу, матчи которого проходят в Казани.

«Я хотел бы пожелать нам красивого футбола, пожелать вам хорошего проведения времени, чтобы Казань вам понравилась, чтобы вы еще раз сюда вернулись!» — сказал Президент РТ.

Казань посетили более 56 тыс. фанатов со всего мира, а на площадке фанфеста в столице Татарстана побывали 150 тыс. жителей и гостей города, отмечается в красочном видеоролике.