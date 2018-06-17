Звезда «Папиных дочек» поразила откровенным снимком в купальнике

Многие поклонники Пуговки были шокированы метаморфозами актрисы, они сочли вид девушки слишком откровенным.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Исполнительница роли Пуговки в «Папиных дочках» – Екатерина Старшова опубликовала в своем Instagram`e откровенный снимок.

На фото девушка загорает в купальнике, кто-то за кадром протягивает ей клубнику, на что Екатерина показывает язык. «Обожаю клубничку», – подписала снимок Старшова.

Многие поклонники Пуговки были шокированы метаморфозами актрисы, они сочли вид девушки слишком откровенным. «Блин, люди с возрастом меняются», «Пуговка уже не та», «Вот это пуговки выросли», «Красивая ягодка», «Как быстро летит время», «Папины дочки 18+», – прокомментировали снимок фолловеры.



Были и те, кто вступился за Старшову: «Ну и что, норм фото летнее. А, прикиньте, она так еще по пляжу ходит, давайте поахаем по этому поводу теперь. Обычное пляжное фото. Девочка растет, ничего особенного нет тут», – написали поклонники.



Старшова в этом году окончила школу экстерном и теперь планирует поступать в медицинский вуз. Также девушка занимается фигурным катанием, возвращаться в кино Екатерина не планирует.

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